Juve, Weah al fianco di Maignan: “Siamo tutti con te, sono disgustato”

Alla fine il Milan è riuscito a vincere in rimonta per 2-3 e tutte le forze in campo, compresa la dirigenza dell'Udinese, si è schierata a fianco del giocatore del Milan.

In casa JuveWeah in una stories su Instagram ha scritto: "Siamo tutti con te. Sono assolutamente disgustato per quello che è successo. Siamo nel 2024 e dobbiamo ancora assistere a queste stronzate. Serie A, le azioni fanno più rumore delle parole. Non c’è spazio per il razzismo".