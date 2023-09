Juve, da Weah a Cambiaso: emergenza totale a destra in vista della Lazio

In vista del match contro la Lazio la Juve si ritroverà a fare i conti con una vera e propria emergenza sulla fascia destra . Allegri rischia infatti di non avere a disposizioni esterni destri dato che Weah e McKennie torneranno a Torino dopo gli impegni con gli USA soltanto poche ore prima del match .

Per questo il club ha iniziato i rapporti diplomatici con la nazionale americana. La richiesta della Juve è che almeno uno dei due giocatori bianconeri salti la sfida contro l'Oman e faccia ritorno alla Continassa in anticipo. In questo modo Max avrebbe a disposizione alcuni giorni per preparare al meglio la sfida.