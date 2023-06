Sirene inglesi anche per Bremer e Vlahovic. Il Chelsea avrebbe fatto un primo sondaggio per il serbo anche se -come riferisce Tuttosport- "se non arriva l’offerta giusta, toccherà ad Allegri rilanciarlo". E lo stesso discorso. Sull'ex Toro invece c'è l'interesse del Tottenham, ma anche in questo caso non se ne parla per meno di 80 milioni. Se dovesse partire Bremer la Juve pensa a Scalvini e Pau Torres del Villareal anche se entrambi costano 40 milioni di euro.