Juve, Vocalelli: “Riduttivo pensare solo al cambio allenatore”

Vocalelli ha parlato della panchina della Juventus:, per il quale sostituire l'allenatore non basterebbe a cambiare le sorti della squadra

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato dell'argomento panchina alla Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Tutte le attenzione da mesi sono incentrate sull'allenatore. Allegri resta o va via? Thiago Motta, è l'uomo giusto? Insomma in casa Juve, è la questione panchina a tenere banco. Dibattito giusto ma anche un po' riduttivo. Perché c'è una squadra da ridisegnare, da migliorare. La Juventus che punta a rientrare in Champions - deve tornare ad essere una squadra da Champions dal punto di vista competitivo. E' giusto dunque - il primo mattone su cui costruire o ricostruire - che si parli dell'allenatore e si tengano in considerazione le motivazioni dei due partiti contro e pro Allegri. Ma parallelamente o addirittura autonomamente perché poi sono sempre i dirigenti a dettare le strategie, bisogna ora immaginare qualcosa di più. Ed ecco perché in parallelo all'ultimo mese di impegni sul campo, bisogna accelerare sul progetto di rafforzamento e chiedersi cosa sia indispensabile per una Juve all'altezza del suo obiettivo internazionale".