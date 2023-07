Juve, Vocalelli: “Giuntoli in posizione scomoda, Lukaku tra i migliori”

Il compito di Giuntoli

Ecco cosa ha detto il giornalista sul nuovo direttore sportivo della Juventus: "A Giuntoli vanno fatti i complimenti. Per l’eleganza con cui si è presentato, omaggiando la sua vecchia società e dimostrando che le parole hanno ancora un senso anche in un mondo spesso avvelenato come quello del pallone, e per la trasparenza con cui ha definito la strategia della Juve: tutti, o almeno i più bravi, sono incedibili. A meno che, e qui le cose cambiano radicalmente, non arrivi l’offerta giusta. Coniugare i successi che sono nel DNA bianconero con le nuove esigenze di bilancio. Ecco perché, a differenza di un club che difendeva storicamente le sue scelte e il proprio zoccolo duro, per integrarlo ogni volta con un paio di innesti giusti. Oggi Giuntoli si trova a dover mettere in conto una realtà piuttosto scomoda. Una lezione che però non sembra aver convinto tutti".