Juve, Vlahovic: “Penso di poter aiutare ancora di più. Critiche? Normali”

Le parole dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic al termine del match di Europa League contro il Friburgo: "Penso di poter aiutare ancora di più. Gol? La cosa più importante era passare il turno ma per un attaccante segnare da fiducia. Siamo usciti vincitori ma dobbiamo continuare a lottare ancora più forte. Vincere l'Europa League? Guardiamo partita dopo partita. Dobbiamo stare tutti insieme e continuare così. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Critiche? Ho cercato di rimanere concentrato. Quando segni va tutto bene e quando non segni non va bene niente. Cerco di non dare importanza a queste cose".