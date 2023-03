Juve, Vlahovic con la Serbia va al doppio. Toni: “Questione di testa”

Dusan Vlahovic come Dr Jekyll e Mr Hyde: attaccante in crisi alla Juve, bomber di razza in nazionale. Il classe 2000 ha segnato ben 11 gol in 20 partite con la Serbia e solo 20 in 49 presenze con i bianconeri. In pratica il serbo in nazionale segna il doppio o quasi. Il motivo? Difficile a dirsi. La quantità di tiri per partita è più o meno la stessa, ma con la Serbia Vlahovic sembra essere molto più cinico.