Juve, come sta Vlahovic? Le ultime novità sul bomber serbo

Come sta Vlahovic? L'attaccante della Juve è in Qatar con la nazionale serba ma le sue condizioni preoccupano: le parole del ct Stojkovic

redazionejuvenews

Un'ultima partita rimasta, un'ultima possibilità di raggiungere gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022. La Serbia oggi contro la Svizzera si giocherà il tutto per tutto. Una partita fondamentale per i ragazzi del ctStojkovic, chiamati a dimostrare tutto il loro valore. Quello che però più interessa ai tifosi della Juve sono le condizioni di Vlahovic: giocherà contro la Svizzera?

Nel 3-3 contro il Camerun il bomber classe 2000 è rimasto sorprendentemente sempre in panchina. Neanche un minuto in campo. Al termine della partita il ct serbo aveva rivelato: “Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi“.

Una condizione non ottimale, quindi, che ha costretto Vlahovic a restare in panchina. Ora però le cose sembrano essere cambiate. Ieri alla vigilia del match contro la Svizzera Stojkovic ha detto: “Vlahovic è pronto per la partita e le sue condizioni sono incomparabilmente migliori rispetto a quando siamo arrivati ​​a Doha”. Dello stesso parere anche l'attaccante del Fulham e suo compagni di nazionale Mitrovic: “Vlahovic è carico come tutti noi, così come Jovic. Avere Vlahović in squadra significa molto“. Titolare? Troppo presto per dirlo, ma i giocatori della Juve sperano si riprenda al meglio. Ma parlando di mercato: non solo David, si segue un altro grosso colpo in attacco<<<