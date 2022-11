Juve, perchè Vlahovic non era titolare? Il ct della Serbia: “Non era al top”

Perchè Vlahovic non era titolare nella sfida tra Brasile e Serbia? Le parole del ct serbo sulle condizioni dell'attaccante della Juve

redazionejuvenews

Nel match tra Brasile e Serbia valido per il Mondiale in Qatar 2022, né Vlahovic né tantomeno Kostic sono partiti titolari. Se per l'esterno la decisione era prevedibile a causa di alcuni problemi fisici, l'assenza del bomber classe 2000 ha fatto sicuramente scalpore tra le fila dei tifosi della Juve.

L'attaccante bianconero è poi subentrato nel secondo tempo, senza però riuscire a cambiare l'esito della partita, vinta 2-0 dalla nazionale verdeoro. In conferenza stampa il ct della Serbia Stojkovic ha detto: "La chiave è tutta nel secondo tempo, fisicamente non siamo riusciti ad imporci. Il Brasile è troppo bravo per non approfittarne. Nella prima parte siamo stati più solidi, più uniti".

Poi sui giocatori infortunati ha aggiunto: "Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero Vlahovic, Mitrovic e Kostic. Comunque il Brasile ha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo. Mi dispiace non aver avuto tutti al top, non è una questione tattica, abbiamo pochi giorni per recuperare e per preparare le partite decisive. Speriamo di poter contare su Kostic". La speranza dell'allenatore della Serbia è quindi quella di avere a disposizione Kostic e di poter contare su un Vlahovic al 100% per la sfida di lunedì contro il Camerun.