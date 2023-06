Juve, il Real Madrid piomba su Vlahovic: il classe 2000 nel mirino dei Blancos

"Il Real Madrid CF e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di concludere il suo brillante e indimenticabile periodo da giocatore per il nostro club. Il club vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende . Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia il meglio in questa nuova fase della sua vita". Con questo comunicato il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l' addio a fine stagione di Benzema . L'attaccante francese ha giocato ieri la sua ultima partita con i Galacticos, pronto a cominciare una nuova fase della sua carriera.

Una scelta che potrebbe interessare anche la Juve, dato che ora il Real Madrid dovrà andare alla ricerca di un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da Football-italia, sembra infatti che i Blancos siano alla ricerca di un nuovo bomber e che i nomi in cima alla lista delle preferenze siano Osimhen e Vlahovic. L'attaccante del Napoli è il favorito, ma la concorrenza per il nigeriano è forte e per questo la squadra di Florentino Perez potrebbe optare per il bomber della Juve.