Vlahovic che succede? La Juve ha pronto il piano per farlo tornare al 100%

La pubalgia è una brutta bestia, una malattia che sembra quasi invisibile ma che ti impedisce di essere al 100%. Dolori, fastidi continui e un lungo periodo di riabilitazione. Lo deve saper bene Dusan Vlahovic che ci combatte ormai da più di sei mesi. Dal finale della scorsa stagione l'attaccante serbo non è più riuscito a tornare al meglio della condizione fisica ma ora la Juve ha in mente un piano per farlo recuperare.

La data fissata è il 4 gennaio, giorno in cui la Juve tornerà in campo in Serie A. Per quel giorno Vlahovic dovrà essere nella sua migliore forma fisica. Il serbo ha quindi a disposizione circa 20 giorni, nei quali seguirà uno speciale percorso di recupero. Per tutta questa settimana, infatti, il classe 2000 farà esercizi specifici in palestra per la sua riabilitazione e non si allenerà con il gruppo.