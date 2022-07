Juve, che fine ha fatto Vlahovic? Altri 90 minuti in panchina per il serbo

Anche contro il Barcellona Vlahovic è rimasto per 90 minuti in panchina: le condizioni dell'attaccante della Juve devono far preoccupare?

redazionejuvenews

90 minuti in panchina contro il Chivas e 90 minuti in panchina anche contro il Barcellona: che fine ha fatto Dusan Vlahovic? L'attaccante serbo in questa pre-stagione non è mai sceso in campo, l'unico giocatore della formazione titolare ad avere ancora 0 minuti sulle gambe. Una situazione preoccupante, che potrebbe essere legata ai problemi di pubalgia accusati nel finale di stagione. Niente paura, però, l'ex Fiorentina è pronto a tornare in campo, come sottolineato anche da Allegri al termine del match contro i Blaugrana: "Vlahovic in panchina? Tranquilli: sarà pronto per la gara col Real Madrid".

Al tempo stesso i problemi di pubalgia sono innegabili e hanno compromesso almeno in parte il finale della scorsa stagione. "Non mi piace trovare gli alibi - ha detto il classe 2000 a La Gazzetta dello Sport, se sono andato in campo significa che potevo giocare. Avevo un problema che mi portavo dietro da tempo, da prima che arrivassi alla Juve. Alla fine della stagione volevo recuperare al meglio, ho dovuto dire no alla nazionale anche se mi è dispiaciuto molto. Quest’estate mi sono dedicato solo a recuperare, ho fatto un percorso per essere pronto al 100%. Ora mi sento bene e a breve sarò al top".

Per fortuna della Juventus, Moise Keannon ha fatto rimpiangere Vlahovic diventando il bomber di queste prime amichevoli estive. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 7 in pagella, aggiungendo: "Risponde colpo su colpo a Dembélé: con Vlahovic ancora out è lui a prendersi la scena. Doppietta di destro schierato da centravanti. Forse Allegri ha trovato il vice Dusan". Al termine della partita l'attaccante italiano ha detto: "Non è stato facile stasera, faceva molto caldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il Mister, da esterno o da punta".