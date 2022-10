Juve, i record e le curiosità dell’8a giornata: Vlahovic e Milik protagonisti

La Lega Serie A, sul sito ufficiale, ha pubblicato alcune statistiche relative all'ottava giornata di campionato. Juventus presente con i due attaccanti Vlahovic e Milik , che hanno entrambi nel Bologna la loro vittima preferita, con cinque gol ciascuno. Ecco la nota: "Si è conclusa l'8ª giornata della Serie A TIM 2022/2023. Queste alcune statistiche e curiosità sui match disputati (dati Opta): Rafael Leão è uno dei soli quattro giocatori con almeno quattro reti segnate e quattri assist serviti nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Lionel Messi, Neymar e Dango Ouattara. La Lazio ha subito solo cinque gol in questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02 (cinque) i biancocelesti avevano incassato così poche reti dopo le prime otto partite stagionali di Serie A.

Alessio Romagnoli è uno degli unici due difensori ad aver segnato in tutte le ultime sette stagioni di Serie A TIM, insieme a Leonardo Bonucci. Il Sassuolo è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato, cinque, già due volte in più di quanto fatto nel 2021/22. Ciofani è anche il giocatore più anziano ad aver segnato in questa Serie A TIM. Gabriel Strefezza ha realizzato il 43% dei gol del Lecce in questo campionato (tre delle sette reti segnate dai giallorossi).

L'Atalanta ha conquistato 20 punti dopo i primi otto incontri della Serie A 2022/23: la Dea non aveva mai collezionato cosi tanti punti dopo le prime otto gare stagionali in una singola stagione di massima serie. Questa è solo la seconda volta che l'Atalanta rimane senza sconfitta dopo le prime otto gare stagionali di massima serie dopo la stagione 2000/01 (5V, 3N), quando in panchina sedeva Giovanni Vavassori. Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno segnato cinque gol a testa contro il Bologna in Serie A TIM, contro nessuna squadra hanno fatto meglio".