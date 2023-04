Juve, Vlahovic e il ‘mal’ di gol: il serbo non segna su azione da…

L'ultima rete su azione risale al 16 febbraio scorso durante Juve-Nantes . Da lì sono trascorsi ben 967 minuti. Tanto, troppo tempo per uno come lui. E segnare contro lo Sporting regalando la semifinale alla Juve sarebbe il modo ideale per sbloccarsi e invertire la rotta.

Ma non è il solo ad avere questo problema in squadra. E da quando sono rientrati tutti dai vari infortuni sembra che le cose fatichino a migliorare. Dopo la sosta nazionali sono state appena 4 le reti segnate in 5 partite: solo la prima da un attaccante di ruolo (Kean contro il Verona). Dopodiché qualche vittoria 'risicata' e le due ultime sconfitte in campionato. Il gol di Cuadrado all'Inter, quello di Adrien Rabiot contro la Lazio e la rete di Federico Gatti giovedì scorso contro lo Sporting.

Ancora 0 reti dal rientro dall'infortunio per Arek Milik che non segna dal 22 gennaio scorso contro l'Atalanta. Stessa cosa anche per Di Maria (fermo all'incornata con il Friburgo del 9 marzo scorso). In crisi anche Chiesa che non segna da più di un mese. E se gli attaccanti non trovano più la porta non vale più nemmeno aggrapparsi al detto 'mal come mezzo gaudio'. Il problema è strutturale.