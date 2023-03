Juve, Vlahovic alla prova del 9: con l’Inter Allegri si affida a Dusan

Contro l'Inter Allegri si affiderà a Vlahovic: il bomber della Juve riuscirà a trovare di nuovo la via del gol?

redazionejuvenews

Per un attaccante il gol è la cosa più importante, e per Dusan Vlahovic l'assenza nel tabellino dei marcatori cominciava a essere un problema. Il rigore sbagliato in campionato contro la Sampdoria sembrava la mazzata definitiva, ma per fortuna il bomber serbo è riuscito a trovare la via del gol in Europa League contro il Friburgo, su calcio di rigore. Dusan si è sbloccato o è stato soltanto un caso? Contro l'Inter Allegri si affiderà a lui: con Di Maria e Chiesa non al meglio e senza Milik, Kean e Miretti, Vlahovic sarà il principale riferimento offensivo. Riuscirà a segnare ancora, magari su azione?

Al termine della partita contro il Friburgo l'attaccante classe 2000 ha detto: "Penso di poter aiutare ancora di più. Gol? La cosa più importante era passare il turno ma per un attaccante segnare da fiducia. Siamo usciti vincitori ma dobbiamo continuare a lottare ancora più forte. Critiche? Ho cercato di rimanere concentrato. Quando segni va tutto bene e quando non segni non va bene niente. Cerco di non dare importanza a queste cose".

Un gol importante ma che non deve far abbassare la guardia, come sottolineato anche da Allegri dopo la sfida di Europa League: "Sono contento, questa rete ha un grande valore psicologico ma deve migliorare molto. Troppi erroritecnicie scelte di passaggio". In conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia ha poi aggiunto: "Vlahovic? La squadra deve fare meglio in generale, giovedì sera abbiamo giocato male nel secondo tempo".