Juve, ecco il vero Vlahovic: per il serbo due gol nelle ultime due

La Juventus, oggi, nella sfida con l'Atalanta, ha ottenuto una importantissima vittoria per la corsa Champions. I bianconeri, adesso, sono secondi in classifica in solitaria, dietro soltanto al Napoli campione d'Italia. Per la Vecchia Signora sono andati in rete Iling e Vlahovic, e soprattutto il secondo sembra essersi ritrovato. Infatti, dopo mesi e mesi di astinenza dal gol, l'ex Fiorentina, nelle ultime due gare ha segnato altrettante reti, dimostrando di essere nuovamente in forma.