Vlahovic è tornato quello di Firenze: ora è l’arma in più della Juve

Il 2024 di Dusan Vlahovic è iniziato con il botto: 6 gol in 4 partite per l'attaccante della Juve che è diventato il vero trascinatore dei bianconeri. Il serbo si è messo alle spalle i problemi fisici e sta ora tenendo un ritmo simile a quella visto alla Fiorentina. Già 12 gol, 2 in più di tutta la passata stagione.

In Serie A e in Europa nessuno ha fatto meglio di lui. Lautaro Martinez, Loftus-Cheek e Zurkowski in Serie A ne hanno segnati soltanto 4, così come Morata, Ferran Torres e Fullkrug in giro per gli altri campionati.