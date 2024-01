Juve, Vlahovic gol ed esultanza come CR7: “Con noi non è mai finita”

Al termine di una partita non esaltante Dusan Vlahovic ha trovato la rete che ha regalato alla Juve la vittoria. Un gol importantissimo, che l'attaccante serbo ha voluto festeggiare in grande: via la maglia ed esultanza alla CR7 sotto la curva, "Estoy aqui". Su Instagram Vlahovic ha poi scritto: "Con noi non è mai finita".