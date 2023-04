Juve, Vlahovic non si allena, Di Maria a metà: le ultime dalla Continassa

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico. Il gruppo agli ordini di Max Allegri si è ritrovato questa mattina sul campo della Continassa per preparare la gara dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona , in programma giovedì sera. Una sfida cruciale per le ambizioni europee della Vecchia Signora, che dovrà valutare le condizioni del gruppo in vista dell'incontro.

Le ultime

Brutte notizie sul fronte offensivo per Allegri: Dusan Vlahovic non ha preso parte alla seduta di allenamento per un problema alla caviglia dopo il pestone ricevuto contro i biancocelesti. Così come non si è allenato neanche Mattia De Sciglio, già out per la sfida di sabato contro i capitolini. Entrambi hanno svolto una seduta di recupero in palestra. Rientrati in gruppo, invece, sia Leonardo Bonucci che Paul Pogba, che hanno svolto l'intera seduta di allenamento con il resto dei compagni e si preparano a tornare a disposizione del tecnico.