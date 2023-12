Juve, Vlahovic delude: rebus rigori in casa bianconera

"Vediamo, non è che perchè ha sbagliato un rigore non lo deve più tirare . Stasera ha fatto un'ottima partita, poi per il prossimo rigore vedremo". Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro il Monza , match in cui Vlahovic ha sbagliato clamorosamente dagli 11 metri

Tre errori negli ultimi quattro penalty calciati con la maglia bianconera, numeri che fanno riflettere in casa Juve. Ma chi potrebbe battere il prossimo? Al netto di questi ultimi errori, la realtà dei fatti racconta che Vlahovic è in realtà l'unico specialista.

Milik in carriera ha una buona media realizzativa ma non è titolare, mentre Kean e Chiesa non sono degli esperti. Locatelli ne ha segnati 5 su 5 e anche Danilo ha dimostrato di saperli battere, ma entrambi non calciano dagli 11 metri da ormai molti anni. Vlahovic nonostante tutto ne ha segnati 21 su 25: il rigorista resta lui, ma il serbo dovrà prima superare questo momento emotivamente difficile. Dusan non aver paura di sbagliare un calcio di rigore...