Juve, Vlahovic maestro delle punizioni: come lui solo Del Piero, Pirlo e Pjanic

Grazie al gol segnato ieri sera il classe 2000 è entrato nella storia del club bianconero. Come specificato da Opta, infatti: "Dusan Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze consecutive di Serie A dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (prima di lui Pjanic, Pirlo e Del Piero). Compasso". Essere inseriti a 22 anni in una lista esclusiva insieme a Pjanic, Pirlo e Del Piero è un onore non da poco. Al termine della partita Del Piero è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dicendo: "La Juventus ha segnato ancora su punizione, che può essere un'altra arma importante. Il tiro di Vlahovic crea un effetto topspin grazie alla velocità che riesce a dare al pallone. Come contro la Roma, il tiro, pur non essendo angolatissimo, è forte e difficile da prendere".