Juve, crisi nera per Vlahovic: 90 minuti in panchina con la Serbia

90 minuti in panchina per l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic in Serbia-Camerun: il bomber bianconero continua la sua crisi

Questo non è di sicuro il Mondiale che Dusan Vlahovic sperava di vivere. L'attaccante della Juve nel match tra la sua Serbia e il Camerun è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti più recupero, non schierato neanche sul 3-3. Un periodo nero per il bomber bianconero, non ancora al meglio della condizione fisica e fuori dal giro dei titolari della nazionale.