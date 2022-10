Juve, Vlahovic è sicuro: “Contro il Benfica dovremo dare il 200%”

Chiosa finale su Kostic: "Ero contento quando è arrivato. Quando si è iniziato a parlare di Juve io gli chiedevo se c'era qualcosa, ma non volevo disturbarlo chiedergli tanto. Quando stava per arrivare gli ho scritto un messaggio: "ma vieni?", "sì sì vengo". Ero contento, per me è più facile avere uno della mia nazionale con me, si è integrato bene, io sono stato a disposizione come i compagni e spero che lo abbiamo aiutato ed è libero di concentrarsi sul campo".