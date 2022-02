Juve, Vlahovic è una macchina da gol, ma bisogna servirlo di più e meglio

Dusan Vlahovic è il trascinatore della nuova Juve, ma i suoi compagni di squadra devono servirlo di più. Ci riusciranno?

A gennaio la dirigenza bianconera ha capito che era necessaria una svolta e nonostante le difficoltà economiche ha deciso di puntare tutto su Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è stato acquistato per fare gol, per essere l'uomo decisivo in grade di finalizzare le azioni da gol e sbloccare le partite più difficili. Che dire: fino ad ora non ha deluso le aspettative. A soli 22 anni, l'ex Fiorentina si è preso sulle spalle l'attacco bianconero, trascinando più volte la Juventus alla vittoria. Carisma e forza di volontà di un veterano nel corpo di un ragazzo classe 2000. Per lui 2 gol (3 se si tiene conto dell'autogol di Ruan in Coppa Italia) nelle prime quattro partite. Niente male.

Contro il Villareal in Champions League, all'esordio assoluto nella competizione, Vlahovic ha trovato la via del gol dopo appena 32 secondi di gioco, al suo primo pallone toccato. Un rete voluta, cercata, da attaccante vero. Per il resto della partita il bomber serbo ha cercato di aiutare la squadra, difendendo i palloni e facendo sponde per i compagni. In un'altra occasione è andato al tiro, trovando una miracolosa risposta del portiere avversario Rulli. Al termine della partita il classe 2000 ha però toccato soltanto 24 palloni, troppo pochi per poter fare davvero la differenza.

Questo dato indica una cosa fondamentale: la Juve deve far arrivare più palloni sui piedi di Vlahovic, metterlo in condizione di segnare. Il classe 2000 ha i colpi del campione ed è in grado di trasformare anche le palle più sporche in gol. Ora sta a Massimiliano Allegri trovare il modo di far giocare meglio la squadra, e in questo senso sarà fondamentale il recupero di Paulo Dybala. Il fantasista argentino ha tutte le qualità per fare bene al fianco del gigante serbo: i due potrebbero essere l'accoppiata vincete. Riusciranno i bianconeri a concludere la stagione nel migliore dei modi?