Gasperini avverte la Juve: “Il Villareal è un’ottima squadra”

L'allenatore dell'Atalanta Gasperini ha voluto mettere in guardia la Juve: il Villareal è una squadra da non sottovalutare

Il sorteggio di Nyon, o meglio il secondo sorteggio di Nyon ha decretato che la Juventus agli ottavi di finale di Champions League dovrà affrontare il Villareal . Molti tifosi bianconeri hanno esultato di gioia nel vedere l'avversario, sicuramente meno blasonato di PSG e Atletico Madrid, altre due possibili sfidanti della Juventus. In effetti sulla carta il sorteggio è stato favorevole alla squadra di Massimiliano Allegri, che andrà ad affrontare una formazione abbordabile. Sarà però importante non sottovalutare l'avversario e non commettere gli stessi errori visti contro Lione, Porto e Ajax nelle passate stagioni.

Come sottolineato anche ieri da Massimo Mauro, il Villareal è sì una squadra poco blasonata, ma in questo momento è probabilmente superiore alla Juventus. I bianconeri avranno a disposizione più di due mesi per cercare di migliorare la situazione ed arrivare così nella miglior forma per il big match di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha tutte le carte in regola per fare bene, ma ora come ora i problemi sono diversi, dall'attacco fino alla difesa. Il Villareal al contrario ha dimostrato contro l'Atalanta di essere una formazione in grado di giocare un'ottimo calcio e di vincere le partite da dentro o fuori. I bianconeri sono avvertiti.