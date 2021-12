Mauro: “Ora come ora la Juve ha il 10% di possibilità di battere il Villareal”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato dei sorteggi di Champions League: sarà Juve-Villareal

Nella sfida contro i sottomarini gialli la Juve è favorita?«Per sapere quello che succederà a febbraio ci vuole un indovino e credo che la Juve si presenterà diversa, recuperando gli infortunati e aggiungendo qualcuno in attacco. Ma se resta quella che abbiamo visto adesso ha il 10 per cento di possibilità di passare, non tante di più. Il Villarreal ha dimostrato di avere personalità da vendere, l’abitudine a vincere in Europa League gli ha dato sicurezza. Ha fatto fuori l’Atalanta in un match dentro o fuori, non sarà un duello scontato. La Juve adesso come adesso non è più forte del Villarreal. Ma può diventarlo crescendo. In campionato per la qualificazione in Champions non tutto è perduto, anche se le prime quattro sembrano salde. Ma per i bianconeri è fondamentale passare il turno: si possono aprire scenari interessanti. In coppa è già capitato, non è necessariamente la squadra più forte a fare più strada: ricordo il Porto, ma anche il Monaco o il Chelsea, in passato. E la Juve ha i mezzi per raddrizzare la stagione».