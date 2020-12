Juve, vicino l’accordo per il rinnovo di Pellegrini

TORINO- Giorni di lavoro per la Juventus che, alla Continassa, è tornata a lavorare in piccoli gruppi dopo i giorni di pausa per le feste natalizie. I bianconeri sono reduci dal deludente ko casalingo contro la Fiorentina, che all’Allianz Stadium è passata per 3-0, centrando il primo successo della seconda esperienza di Cesare Prandelli sulla panchina gigliata. La classifica vede ora Ronaldo e compagni al sesto posto a quota 24 punti, 10 in meno del Milan capolista e avvresario in campionato la prossima settimana. In casa Juve, però, non c’è solo il campo tra i pensieri, ma anche il mercato. Il club continua con il suo progetto di svecchiamento della rosa, iniziato la scorsa estate con gli addii di diversi calciatori e l’arrivo di giovani promesse. Tra i titolari possibili della Juve del futuro c’è anche Luca Pellegrini, terzino classe 1999.

Arrivato dalla Roma nell’estate del 2019, in uno scambio che ha visto Leonardo Spinazzola passare nella Capitale, Pellegrini non ha ancora avuto l’occasione di debuttare ufficialmente con la casacca della Vecchia Signora, partecipando però al mini ritiro estivo agli ordini di Andrea Pirlo. Dopo il prestito della scorsa stagione al Cagliari, quest’anno l’ex scuola giallorossa milita tra le file del Genoa, club di cui è diventato un punto fermo con Maran prima e con Ballardini ora. 10 sono le presenze fin qui collezionate, con diverse ottime prestazioni. E così, come riportato da Sky Sport, i campioni d’Italia hanno preso la decisione di prolungare ulteriormente il suo contratto. L’accordo, in origine, prevedeva la scadenza nell’estate del 2023 ma, con il rinnovo, si porterà la scadenza al 2025. Segno di come, nonostante tutto, i bianconeri credano ciecamente nelle capacità di Luca Pellegrini. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<