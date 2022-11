Juve, idea Vicario. Zoff consiglia: “E’ completo, può giocare in una big”

L'inizio del mercato invernale è ancora distante, ma la Juve si muove già per anticipare la concorrenza. Uno dei possibili colpi potrebbe essere Guglielmo Vicario , portiere dell'Empoli che sta convincendo partita dopo partita. La strategia bianconera è semplice: bloccarlo a gennaio e lasciarlo a Empoli fino al termine della stagione. Poi un anno di alternanza con Szczesny : il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024, una sorta di passaggio di consegne.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda bianconera Dino Zoff ha detto: "Sono contento di vedere i miglioramenti sotto tutti i punti di vista di questo ragazzo. Lo scorso anno Vicario è stato protagonista di un eccellente campionato a Empoli e in questa stagione in Toscana si sta confermando ad alti livelli . L’ho visto giocare diverse volte e mi trasmette sempre l’impressione di essere un portiere completo , che, soprattutto alla sua età, non significa che non debba più migliorare".

Sul possibile arrivo alla Juve ha aggiunto: "Sorpreso? No. Anzi... Diciamo che mi farebbe anche piacere rivedere un portiere friulano alla Juventus dopo di me. Per quello che sta facendo vedere Vicario nell’Empoli, il salto in una big sembra un passo naturale. Ma fidatevi di me: adesso lasciamo il ragazzo tranquillo, non esageriamo con gli accostamenti a questa o a quella squadra".