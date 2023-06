Juve, idea Vicario? Il portiere: “Ringrazio Zanetti e l’Empoli”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Lazio il portiere dell'Empoli Vicario ha detto: "Quando sono arrivato avevo tanti timori, l'Empoli mi ha dato tutto quello che potevo chiedere. Sia dal punto di vista lavorativo che umano. Io come ho già detto, benedetto il giorno in cui è venuta l'opportunità di venire a Empoli. Mi dispiace quando si arriva all'ultima gara, c'è sempre un po' di malinconia perché non vorresti che le stagioni finissero mai".