Le probabili formazioni di Juve-Verona: turnover in attacco per Allegri

In vista del match di Serie A tra Juve e Verona, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio del match di Serie A tra Juve e Verona, valido per la 28a giornata del campionato italiano di calcio. Terminata la pausa nazionali, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo con un obiettivo chiaro in mente: portare a casa i tre punti. Il Verona, almeno sulla carta, è una squadra abbordabile, ma i bianconeri dovranno prestare la massima attenzione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

In casa Juve Massimiliano Allegri tra infortunati e giocatori tornati all'ultimo minuto dalle nazionali dovrà fare i conti con diverse assenze. Inoltre occhio al turnover: martedì c'è l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Spazia quindi al solito 3-5-2, ma con alcune novità di formazione. In porta ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Kostic, con Fagioli, Barrenechea e Locatelli a centrocampo. In attacco turnover totale: pronto il tandem composto da Kean eMilik.

Il Verona si prepara invece a scendere in campo con un 3-4-2-1. Montipò tra i pali, con Dawidowicz, Hien e Ceccherini in difesa. Faraoni e Depaoli agiranno larghi sulle fasce, mentre a centrocampo ci saranno Tameze e Veloso. Sulla trequarti spazio a Ngonge e Duda, con Gaich come unica punta.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Ngonge, Duda; Gaich. All. Zaffaroni