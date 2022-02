Verso Juventus-Verona: da Dybala fino a Tevez, 5 momenti storici

In vista del match di Serie A tra Juve e Verona il club bianconero ha voluto ricordare 5 momento importanti del passato

redazionejuvenews

In vista di Juventus-Verona il club bianconero ha voluto ricordare cinque momenti storici del passato: "I precedenti in campionato di Juventus-Verona sono 30 e la prevalenza dei bianconeri ha numeri quasi assoluti. I padroni di casa hanno vinto 25 volte, sono stati fermati sul pareggio in 5 circostanze e non hanno mai conosciuto sconfitte. Sono 67 i gol segnati dalla Juve, a fronte dei 20 dei veneti. Nella storia della gara ci sono una serie di momenti forti. Questa è la prima rete del nuovo secolo, firmata da Pippo Inzaghi il 6 gennaio del 2000.

LA RIMONTA

Paulo Dybala impegnato contro il Verona nell'ultima sfida dello scorso campionato. Una serata difficile per la Signora, che si trova a dover rimontare la rete di Favilli e riesce a riequilibrare la situazione solo a 13 minuti dal termine con un gol di Kulusevski. Poco prima dell'exploit di Dejan, proprio la Joya va vicino alla rete con una conclusione che colpisce la traversa. La Juve gioca in rosa, con una versione “rinnovata” della divisa utilizzata cinque stagioni prima.

LA RISPOSTA

Pjanic in un duello in Juventus-Verona del 2019-20. Anche questo match costringe la Juve alla rimonta, ma stavolta si completa e arrivano i 3 punti. Dopo la rete di Veloso, la risposta bianconera si concretizza con i gol di Ramsey e Cristiano Ronaldo. Per il centrocampo juventino non è una gara facile, anche perché i gialloblu riescono a tenere un baricentro più alto e a correre 2 km in più: ciò non basta, però, per impedire la vittoria di Miralem e compagni.

VITTORIA IN SCIOLTEZZA

Juventus-Verona dell'inizio del 2016 rientra tra le gare vinte in scioltezza. E la foto non inganni: Bonucci è qui impegnato in un intervento difensivo, ma il suo apporto principale ai fini del risultato è la rete del momentaneo 2-0. Prima e dopo Leo, ci sono gli acuti di Dybala e Zaza. L'andare al riposo già in una situazione di doppio vantaggio rende l'incontro in discesa, con una ripresa di serena gestione che porta anche a incrementare il divario.

UN'IMMAGINE EPOCALE

Una foto che va molto oltre il peso di uno specifico Juventus-Verona. É l'ultima giornata del campionato 2017-18 e la Signora festeggia il suo settimo scudetto consecutivo vincendo 2-1. Buffon abbandona il campo in quello che dovrebbe essere il giorno dell'addio (e non sarà così). A salutarlo è Marchisio, che ancora non sa che proprio questa è l'ultima delle sue 389 partite da juventino. Un'immagine davvero epocale.

CARLOS E FERNANDO

22 settembre 2013: Tevez e Llorente si abbracciano, sono loro due i marcatori che decidono Juventus-Verona. Per Fernando è anche il primo gol in Serie A. Succede tutto a fine primo tempo: il centro dello spagnolo arriva dopo che Carlos ha segnato il punto del pareggio e ha anche colpito un clamoroso doppio palo con un tiro dalla distanza". (Juventus.com)