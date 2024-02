Juve, il Verona è l’incubo di Federico Chiesa: il dato

Dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese la Juve si prepara a sfidare il Verona, match valido per la 25a giornata di Serie A. I bianconeri vorranno tornare subito a vincere e per farlo Allegri si prepara a contare sul tandem d'attacco composto da Vlahovic e Yildiz.

Dovrebbe quindi iniziare in panchina Federico Chiesa, che contro il Verona non ha un buon score. Le statistiche parlano chiaro:

"Federico Chiesa non ha mai segnato in cinque sfide contro l’Hellas Verona in Serie A TIM, tra le avversarie contro cui è rimasto a secco di gol nel massimo campionato solo contro Roma (10) e Juventus (otto) ha disputato più sfide".