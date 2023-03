Juve, testa al Verona ma Bonucci resta in dubbio: le condizioni

Ci sarà bisogno di una squadra pronta e combattiva alla ripresa e Allegri spera di recuperare qualche elemento per affrontare i novi impegni di un mese caldissimo come quello di aprile. Tra il lavoro sul campo del JTC, quindi, si guarda anche alle condizioni dei calciatori ancora out per infortunio. E mentre sembrano in netto miglioramento le condizioni di Miretti e Milik, difficilmente il tecnico livornese potrà contare sul recupero di Leonardo Bonucci. Nell'ultima gara è rimasto in panchina, dopo aver saltato il match esterno contro il Friburgo in Europa League.