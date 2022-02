Rassegna Juve – Problemi per Bonucci e Bernardeschi. Idea Zaniolo

Concluso il mercato invernale la Juve torna subito in campo: problemi per Bonucci e Bernardeschi. Zaniolo obiettivo per giugno

redazionejuvenews

Buongiorno a tinte bianconere — Oggi è mercoledì 2 febbraio 2022 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata.

Il mercato è ormai finito, è il momento di tornare in campo. Con i nuovi acquisti riuscirà la nostra amata Juve a recuperare il terreno perso?

Andiamo alla scoperta di tutte le principali notizie di giornata <<<

Di nuovo in campo — Mentre la pausa nazionali si avvia verso la conclusione, ieri i bianconeri sono scesi in campo in vista del match di Serie A contro l'Hellas Verona. Dopo la bruttissima sconfitta nella partita di andata, la squadra di Massimiliano Allegri vorrà vincere a tutti i costi.

Primo allenamento in maglia bianconera per Denis Zakaria, subito pronto a diventare un pilastro importante del centrocampo della Vecchia Signora.

Morata, Bonucci e Bernardeschi non si sono invece allenati: il loro impiego nella partita di domenica prossima è a forte rischio.

Super Vlahovic — Dusan Vlahovic è il presente e il futuro dell'attacco bianconero, subito pronto a trascinare la Juventus a suon di gol.

Ieri il bomber serbo si è presentato in conferenza stampa: "C'erano tanti club, è vero, ma la scelta è stata facile perchè penso che nel DNA della Juve è insito combattere, vincere e non mollare mai, soffrendo se necessario. Tutto questo rispecchia il mio carattere e la mia mentalità. Non è stato difficile".

Riuscirà ad essere subito decisivo per i bianconeri?

Idea Zaniolo — Il mercato invernale è appena finito, ma le trattative nel mondo del calcio non dormono mai. Ieri il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari argomenti ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: "Posso garantire che Zaniolo sarà un giocatore della Roma il prossimo anno? No, non posso io e non può nessuno".

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha subito intitolato: "Zaniolo... E Signora".I bianconeri sarebbero sulle tracce del promettente attaccante italiano, possibile rinforzo in vista del mercato estivo.

Rispetto ad alcune stagioni fa il prezzo del cartellino del classe 1999 a causa dei numerosi infortuni è sceso in maniera considerevole e per questo la Juve starebbe preparando il possibile colpo.