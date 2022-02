Juve, Verona avversario ostico, ma c’è il fattore campo

La squadra di Igor Tudor si sta dimostrando un ostacolo difficile da superare per tutti in questa stagione. Lo Stadium può fare la differenza.

redazionejuvenews

Domani la Juventus ospiterà il Verona in quello che sarà l'esordio di Dusan Vlahovic. Una partita importante, che servirà per continuare la rimonta in classifica verso i primi quattro posti in classifica. Ma l'avversario non sarà affatto dei più semplici e Allegri lo sa bene. Il match d'andata al Bentegodi aveva visto i gialloblù aggredire la Juve su ogni pallone, senza sosta. La doppietta di Simeone aveva steso allora i bianconeri, che nel finale avevano provato a riaprirla con McKennie, ma senza successo. Dopo quella gara, per la squadra scattò il ritiro imposto dal tecnico, per ritrovare quello spirito da grande squadra che sembrava smarrito.

Prima della sosta, la Juventus aveva affrontato il Milan, in una partita avara di emozioni, conclusasi per 0-0. I bianconeri vengono da un periodo di gioco non particolarmente brillante e vorrebbero riprendere con un piglio diverso. Ma, come detto, non sarà una partita semplice. Il Verona infatti era in un grande momento prima della sosta, dopo le vittorie con Sassuolo e Bologna. La squadra di Tudor arriverà aTorino a cuor leggero, consapevole di un'ottima classifica e di aver già fatto più di quanto dicessero le previsioni. I gialloblù inoltre hanno un attacco molto più prolifico di quello della Juventus fino a ora: 43 gol contro 34. Anche se nella partita di domani mancherà Simeone per squalifica, autore di 12 reti.

Nelle ultime quattro sfide in Serie A la Juventus non ha mai vinto: due pareggi e due vittorie del Verona. L'ultimo successo dei bianconeri risale al settembre del 2019, grazie ai gol di Ramsey e Cristiano Ronaldo, che avevano rimontato l'iniziale vantaggio di Veloso. C'è però un altro dato che invece è incoraggiante: quello sul fattore campo. L'Hellas infatti non ha mai vinto nelle 30 partite giocate in Serie A sul campo della Juve. Si tratta della striscia più lunga di imbattibilità casalinga nella massima serie contro una singola squadra. E nel giorno dell'esordio del nuovo centravanti e di Zakaria, Allegri non vorrà certo interrompere questa tradizione e anzi portare a casa i 3 punti.