Juve-Verona, all’asta le maglie bianconere: l’iniziativa con MatchWornShirt

La Juve lancia un'iniziativa in collaborazione con MatchWornShirt dedicata ai tifosi. Per i supporters della Vecchia Signora vi è la possibilità di possedere una maglia indossata nel corso di Juventus-Verona da un calciatore bianconero. Le maglie saranno messe all'asta per inaugurare la partnership con la piattaforma internazionale di fan engagement. Lo ha reso noto la società bianconera sul proprio sito ufficiale, di seguito il comunicato.