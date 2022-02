Juve, dal fortino bianconero fino ai gol di Dybala: tutte le curiosità

Andiamo alla scoperta delle curiosità più interessanti su Juventus-Verona: dall'astinenza al gol di Dybala fino alle presenze di Cuadrado

In casa Juventus è stato un gennaio ricco di emozioni, tra vittorie al cardiopalma (4 a 3 contro la Roma), sconfitte cocenti (Supercoppa contro l'Inter) e un mercato infuocato. Nonostante le difficoltà economiche la dirigenza bianconera ha sorpreso tutti e ha regalato a Massimiliano Allegri due innesti di altissimo spessore come Vlahovic e Zakaria. Ora i bianconeri hanno tutte le carte per fare bene e puntare almeno ad un piazzamento in Champions League. Per farlo servirà vincere, senza lasciare altri punti per strada. Il prossimo avversario sarà l'Hellas Verona di Igor Tudor: riuscirà la Juventus a ribaltare il 2 a 1 dell'andata?

Sul sito ufficiale della Lega Serie A sono state pubblicate alcune interessanti statistiche sul match: "La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 30 partite interne di Serie A TIM contro l'Hellas Verona (25V, 5N): nella storia del massimo campionato nessuna squadra ha mai disputato più partite casalinghe senza mai perdere contro una singola avversaria.

Dopo lo 0-0 contro il Milan nell'ultimo turno, la Juventus potrebbe mancare l'appuntamento con il gol in due partite di fila di Serie A TIM per la prima volta dal novembre 2012 (v Lazio e Milan) - inoltre i bianconeri non realizzavano meno di 35 gol dopo 23 partite stagionali (34 attualmente) nel torneo dal 1999/2000 (33 in quell’occasione).

Dopo aver segnato cinque reti nelle sue prime cinque sfide di Serie A TIM contro l'Hellas Verona con 24 tiri, Paulo Dybala è rimasto a secco di gol nelle successive cinque contro i gialloblu, pur tentando 27 conclusioni. Attualmente a quota sette marcature in totale in campionato, l'attaccante argentino è a un passo dal raddoppiare i centri realizzati in tutta la scorsa Serie A TIM (quattro gol).

Se scenderà in campo contro la Juventus Gianluca Caprari raggiungerà le 200 presenze in Serie A TIM. La prossima sarà la 250ª presenza con la Juventus per Juan Cuadrado, considerando tutte le competizioni". (legaseriea.it)