Juve, Vergnano: “Allegri non doveva più fare danni invece ne farà ancora”

Fabio Vergnano, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato approfonditamente del calciomercato della Juventus e non solo. Durante la sua analisi, spesso è emerso comprensibilmente il nome dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Dal punto di vista del giornalista, la permanenza del tecnico livornese alla guida tecnica della squadra non sarebbe stata quantomeno la soluzione migliore possibile. In primo luogo, Vergnano sarebbe scettico sull'arrivo di Timothy Weah, considerato un giocatore non di primo livello e quindi non da Juve. Che, per il suo personale punto di vista, sarebbe destinato a non rendere negli schemi di mister Allegri. Ecco cosa ha detto: "Se gli acquisti importanti sono Weah però siamo messi male. Non so cosa possa dare uno come lui, che ha fatto tutti i ruoli o quasi. Quando uno fa tutto, fa tutto male. Lo comincerà a utilizzare male come Chiesa. Così non si va da nessuna parte. La Juve è per ora una squadra da quinto-sesto posto massimo, non arriva in Champions questa Juve e con questo allenatore in panchina. Allegri o in questo mese ha avuto le visioni e cambia tutto, sennò se è quello dell'anno scorso vedremo la stessa minestra. Puoi mettergli chiunque a disposizione ma non cambia".