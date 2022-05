I convocati bianconeri per Juve-Venezia: sorpresa a centrocampo

Manca sempre meno all'inizio di Juve-Venezia: chi scenderà in campo? Andiamo alla scoperta dei convocati e delle probabili formazioni

redazionejuvenews

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Sassuolo, la Juve si prepara a tornare in campo. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Venezia, squadra in piena difficoltà. Gli arancioneroverdi vengono infatti da una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive che sono costate la panchina all'allenatore Paolo Zanetti. Al suo posto la dirigenza del club lagunare ha deciso di promuovere per questo finale di stagione Soncin, tecnico della primavera. Il cambio in panchina avrà l'effetto desiderato? Il Venezia, in piena lotta retrocessione, farà di tutto per vincere. Bianconeri avvisati. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta dei convocati e delle probabili formazioni.

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha diramato la lista dei convocati. Ancora assenti Kaio Jorge, McKennie, Locatelli, Chiesa, Cuadrado e De Sciglio, torna Arthur:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Aké.

I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-3-3. In porta Szczesny, con Danilo, Bonucci, de Ligt e Pellegrini a formare la linea di difesa a quattro. Continuano i problemi a centrocampo, dove Locatelli e McKennie non sono ancora recuperati. Migliorano invece le condizioni di Arthur, che potrebbe andare in panchina. In mediana gli unici disponibili saranno quindi Zakaria e Rabiot, che comporranno la mediana insieme al giovane Miretti. Tridente d'attacco composto da Dybala, Vlahovic e Morata, con Kean e Bernardeschi pronti a subentrare a partita in corso. Ancora ai box Cuadrado.

Come giocherà il nuovo Venezia di Soncin? Il neo allenatore è alla sua prima esperienza nella massima serie e nessuno sa di preciso come potrebbe schierare i suoi. Visti i pochi allenamenti a disposizione è probabile che riproponga un modulo simile a quello del suo predecessore, (ma non è da escludersi un'inedita difesa a tre). Spazio quindi ad un 4-3-3, con Maenpaa tra i pali. In difesa ci saranno Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann, mentre Crnigoj, Vacca, Cuisance andranno a comporre la mediana. In attacco pronto il tridente composto da Aramu, Henry e Okereke.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin.