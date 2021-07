Juve: varato l’aumento di capitale da 400 milioni

I bianconeri hanno comunicato il nuovo investimento sulla squadra

Oggi inizia ufficialmente la stagione 2021/2022, con la Juventus che oggi alle 14:30 presenterà in conferenza stampa il nuovo organigramma dirigenziale . Il Presidente Andrea Agnelli e il Vicepresidente Pavel Nedved presenteranno in conferenza stampa il nuovo responsabile dell'area sportiva Federico Cherubini, e il nuovo amministratore delegato, Maurizio Arrivabene.

In attesa della conferenza di oggi, il cda bianconero ha varato l'aumento di capitale di 400 milioni di euro, il più grande della storia della Serie A, per far fronte alle perdite a cui la società è andata incontro a causa della pandemia.

L'ex dirigente della Ferrari, detterà le strategie e linee societarie, in linea con un progetto di sviluppo che mette al centro un mercato sostenibile, incentrato sui giovani e su giovani italiani in particolare, a partire naturalmente da quelli del vivaio bianconero. Uomo di fiducia di John Elkann e in ottimi rapporti con Andrea Agnelli, già incontrato in Philip Morris, si occuperà di coordinare le tre aree del club: calcio, finanza e marketing.