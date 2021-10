Juve, Van de Beek cambia agente: possibile colpo a gennaio?

Il centrocampista del Manchester potrebbe partire gia a gennaio

redazionejuvenews

Dopo aver ottenuto un punto in extremis nella super sfida di San Siro, ora la Juventus si prepara a ricevere il Sassuolo nel turno infrasettimanale di mercoledi. I bianconeri, dal canto loro vogliono continuare la striscia positiva di risultati che, ormai dura da ben 7 partite, se prendiamo in considerazione anche i risultati maturati nelle due gare di Champions contro Chelsea e Zenit. Allegri che potrà contare finalmente sulla presenza di tutti gli elementi della rosa, con enormi possibilità di vedere Paulo Dybala dal primo minuto, autore di una prestazione pazzesca contro i nerazzurri, dove ha chiuso cosi come aveva lasciato il campo contro la Samp, con una rete.

In attesa di capire quali saranno gli 11 titolari scelti da Allegri, negli uffici della Continassa continuano i lavori sul mercato, nel tentativo di consegnare all'allenatore livornese qualche colpo ad effetto gia nella sessione di gennaio. I nomi piu caldi sono quelli di Dusan Vlahovic e di Paul Pogba, ma sarà quasi impossibile vederli sin dall'inizio del 2022 in maglia bianconera, piu fattibili invece per il mercato estivo. Ma un altro nome mai uscito dal taccuino di Cherubini, è quello del centrocampista olandese Donny Van de Beek, finito ormai fuori squadra con i Red Devils.

Proprio sul futuro dell'ex Ajax ci sarebbero delle novità importanti. Già, perche stando a quanto riportato dal quotidiano Metro, Van de Beek avrebbe cambiato procuratore in giornata, chiedendo il divorzio a Guido Albers, per unirsi con Ali Dursun (HCM Sports Management). Questo ovviamente è un chiaro segnale da parte del giocatore di voler lasciare Manchester il prima possibile che, di fatto apre un portone per il club piemontese. Si attendono ultriori sviluppi nei prossimi giorni.