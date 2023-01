Non solo McKennie, la Juve valuta un’altra grossa cessione / News

Non nascondiamoci di fronte all'evidenza. La situazione societaria complicata della Juventus ha creato non poco malumore in diversi calciatori bianconeri. Un'eventuale retrocessione in Serie B, possibilità che non vogliamo nemmeno considerare, porterebbe ad un fuggi fuggi generale, ma anche il restare fuori dalle competizioni europee potrebbe avere delle conseguenze pesantissime sulla rosa del prossimo anno. Intanto tutti i preventivati tentativi di rinnovo sono stati bloccati. I vari Rabiot, Di Maria, Cuadrado e Alex Sandro hanno sempre meno chance di rimanere a Torino. Scelta questa che la società attuerebbe anche per liberarsi dei loro ingaggi altissimi. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata in queste ore un'indiscrezione che ipotizza un addio clamoroso al fotofinish per la Juve. Il club avrebbe, a malincuore, acconsentito alla partenza del campione bianconero<<<