Juve, capitolo uscite: fatta per Rovella al Monza, Sporting Lisbona su Arthur

La Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, ma prima serviranno delle cessioni. Rovella verso il Monza, Sporting Lisbona su Arthur

redazionejuvenews

"Saremo felici se riuscissimo a relizzare le uscite che vogliamo fare, in maniera tale che si bilanci sport e aspetto finanziario. Per quanto riguarda le entrate il sipario è aperto, guardiamo avanti, stiamo parlando con parecchi giocatori. Da qui alla fine ci saranno delle uscite ma spero anche delle entrate". Il direttore sportivo della Juve Arrivabene nel pre partita del match contro la Roma ha detto le cose come stanno, senza peli sulla lingua. Manca sempre meno alla fine del calciomercato e bianconeri sono sì alla ricerca degli ultimi rinforzi, ma al tempo stesso dovranno vendere, soprattutto a centrocampo.

Dopo aver salutato Ramsey, andato al Nizza, i bianconeri sono alla ricerca di acquirenti per Arthur. Il centrocampista brasiliano non ha mai convinto in maglia bianconera, mai veramente incisivo. Con l'esplosione di Miretti e l'avvicinamento di Paredes, per lui a Torino ci sarà sempre meno spazio. Nel corso dell'estate diverse squadre si sono dette interessate a lui ma nessuna ha mai veramente affondato il colpo. Ora l'ultima pretendente sembra essere lo Sporting Lisbona. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma i bianconeri sperano di salutare l'ex Barcellona a breve.

Nel frattempo c'è invece un'uscita: come riportato da Gianluca di Marzio, è fatta per Rovella in prestito secco al Monza. Il giovane centrocampista italiano domani effettuerà le visite mediche con la squadra di Berlusconi, pronto a rinforzare la mediana di Stroppa. Per i biancorossi si tratta di un ottimo colpo, utile ad alzare il livello del centrocampo. Ottime notizie anche per la Juve: il classe 2001 avrà modo di trovare spazio e fare ancora più esperienza in Serie A. A Torino l'ex Genoa non avrebbe avuto modo di crescere, chiuso nelle gerarchia dei titolari bianconeri. Ecco quindi che il prestito (secco, senza diritto di riscatto) diventa la soluzione migliore per tutti. Buona fortuna Nicolò!