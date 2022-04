Juve, da Arthur fino a Bernardeschi e Kean: il punto sulle uscite

Acquisti mirati e addio agli esuberi: la prossima estate in casa Juve si prospetta ricca di emozioni. Chi può lasciare Torino?

A quattro giornate dal termine la Juventus si ritrova al quarto posto in classifica, ad un solo punto dal Napoli terzo. Per come era iniziata la stagione, questo è un risultato decisamente notevole. Gli errori e i problemi di inizio anno hanno infatti compromesso gravemente tutta la stagione e bisogna sicuramente fare i complimenti ad Allegri e alla squadra per aver fatto grandi passi in avanti. Nonostante questo, la stagione non può che essere considerata negativa. In vista della prossima estate la dirigenza bianconera dovrà rinforzare la squadra: acquisti mirati e via agli esuberi. Ma chi potrebbe lasciare il club? I giocatori che non hanno convinto sono molti.