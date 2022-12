Juve fuori dalla Borsa? Barbano: “Avrebbe senso ma sarà difficile”

Le ultime settimane sono state piuttosto complicate per la Juventus dal punto di vista societario. Dopo le note vicende giudiziarie, è tornata in auge l'idea della società di uscire dalla Borsa . Alessadro Barbano , vicedirettore del Corriere dello Sport, ha spiegato nell'edizione odierna la situazione. L'analisi: " Il delisting avrebbe senso perché la Juve non avrebbe i lacci imposti dalla quotazione ".

Barbano poi rileva: "La vicenda da cui è investita non sarebbe neppure partita senza la Consob. Il calcio non si rivolge a un mercato finanziario trasparente, in grado di misurare il valore, gli azionisti sono tifosi per cui le azioni valgono come gadget o abbonamenti allo stadio. Molti si sentono onorati di partecipare all’assemblea con la hostess che consegna cartellina e biro con logo del club e rivolgere domande al presidente, spesso scollegate da aspetti societari o finanziari. Perciò delistare la Juve sarà difficile.