Juve Under23-Trento 2 a 1 – I giovani bianconeri portano a casa la vittoria

Buona prestazione da parte della Juve Under 23 di Zauli, che con forza e determinazione porta a casa i tre punti contro il Trento

Al termine del match l'allenatore della Juventus Under23 Zauli ha commentato: «Penso che questo pomeriggio la squadra abbia giocato una buona gara. E non lo dico soltanto per i due gol che ci hanno permesso di ottenere il successo.I giocatori sono stati molto bravi a restare in partita dopo la rete subìta a freddo, ma non è la prima volta che si vede un atteggiamento così determinato e positivo da parte di questo gruppo. Questa è una vittoria importante, ottenuta contro una squadra che considero di buon livello. Il Trento è una neo promossa, ma è allenata molto bene e vanta in rosa giocatori tecnici. Per noi questi tre punti, per di più, sono fondamentali perché ci permettono di invertire la tendenza dopo tre partite nelle quali non si erano viste prestazioni negative, ma non erano arrivati punti. Sono molto contento anche per Compagnon che, pur non essendo riuscito a giocare molto in questa prima parte di stagione, ha continuato a lavorare duramente settimana dopo settimana e oggi si è rivelato decisivo con il suo gol. Questa squadra ha tanto da dare e oggi lo ha dimostrato con una prestazione di spessore». (Juventus.com)