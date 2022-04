Juve Under23, sconfitta per 1 a 0 contro il Fiorenzuola

La Juve Under 23 di Mister Zauli ieri è uscita sconfitta dal match contro la Fiorenzuola. Il riassunto del match

redazionejuvenews

Brutta sconfitta per la Juve Under23, che a tre giornate dai Playoff viene sconfitta dal Fiorenzuola. I giovani bianconeri, decimi in classifica, hanno ancora 5 punti di vantaggio dall'11sima posizione (accedono ai playoff le squadre dalla seconda alla decima posizione). Ecco il resoconto del match pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero:

"La pressione del Fiorenzuola mette in difficoltà i bianconeri e infatti la prima occasione del match, al 3' è targata Mastroianni, con Israel bravissimo a alzare il muro. Sulla respinta, spreca Piccinini. Al 18' ancora Fiorenzuola, stavolta con una conclusione di Sartore. Ancora attento Israel. Cinque minuti più tardi arriva il primo tentativo della Juve: ci prova Barbieri, ma il suo tiro non ha potenza a sufficienza per impensierire il portiere avversario. Ben più pericoloso Zuelli al 34': palla alta non di molto. Al riposo, dopo un altro brivido targato Sartore, si va sullo 0-0.

La prima occasione della ripresa è della Juve. Dopo Barbieri e Zuelli a provarci è Verduci, senza però trovare lo specchio della porta. La prima risposta del Fiorenzuola, al 50', è affidata a Mastroianni (alto), mentre tre minuti più tardi Israel deve superarsi per negare la gioia del gol a Nelli. Nemmeno un Israel in grande giornata può nulla, però, sulla conclusione a botta sicura di Stronati che al 62' porta avanti i suoi.

Sotto di un gol, la Juve prova a reagire, e il più pericoloso è ancora Zuelli, ancora con un tiro dalla distanza. Come nella precedente occasione, però, il pallone finisce alto. Il Fiorenzuola gestisce così il resto della gara rischiando soprattutto nel finale sulla punizione di Brighenti. Battaiola non si fa sorprendere e il risultato non cambia. I tre punti restano a Fiorenzuola d'Arda e per non farsi sfuggire il pass per i playoff la Juve dovrà ancora lottare". (juventus,com)

Al termine della partita l'allenatore della Juve Under23Zauli ha commentato: «Dispiace per la sconfitta, avevamo la possibilità di tenere la scia di quelle davanti e conquistare i playoff con qualche giornata di anticipo. A Renate ora diventerà molto importante fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Tornando alla partita, nel primo tempo siamo stati un po' lunghi e il Fiorenzuola avrebbe meritato il vantaggio. Nel secondo tempo la gara era più equilibrata e in un momento di stanca abbiamo subito il gol, poi la difesa del Fiorenzuola ha retto nel finale: è stata una partita difficile, merito a loro. Ora voltiamo pagina».