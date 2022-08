Juve Under23, sconfitta in allenamento contro la Sanremese

Sconfitta in allenamento per la Juve Under23 di Mister Brambilla, sconfitta 1 a 0 dalla Sanremese. Buon test per i bianconeri

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato il resoconto dell'allenamento dell'Under23 contro la Sanremese. Ecco il comunicato: "Quarto impegno in campo per i ragazzi di Mister Brambilla: dopo l'amichevole interna in ritiro a Rovetta, l'allenamento congiunto con il Fossano, l'amichevole "in famiglia" con la Prima Squadra giovedì scorso a Villar Perosa, oggi l'Under 23 ha disputato un allenamento congiunto con la Sanremese a Vinovo. Per la cronaca hanno vinto gli ospiti, uno a zero, con una rete siglata a fine primo tempo (minuto 41) da Camilli. Un'altra utile giornata di test e lavoro per l'Under 23, in vista dell'avvio della stagione ufficiale.

IL TABELLINO

Allenamento congiunto – JTC Vinovo

Juventus Under 23 - Sanremese 0-1

Marcatore: 41’ pt Camilli (S).

Juventus: Under 23 Garofani (25’ st Raina), Mulazzi (15’ st Leo), Verduci (1’ st Turicchia), Barrenechea (1’ st Bonetti), Poli (cap.)(1’ st Nzouango), Stramaccioni (1’ st Gozzi), Iocolano (1’ st Iling-Junior), Zuelli (1’ st Sersanti), Da Graca (15’ st Cerri), Compagnon (1’ st Sekulov), Cudrig (15’ st Lipari). A disposizione: Senko, Rafia. Allenatore: Massimo Brambilla.

Sanremese: Tartaro (1’ st Bohli), Bregliano (cap.)(26’ st Bechini), Scalzi (15’ st Pellicanò), Camilli (26’ st Del Barba), Gagliardi (33’ st Rizzo), Aperi (40’ st Biffi), Fischer (1’ st Mauro), Ricossa (1’ st Maugeri), Valagussa (26’ st Owusu), Mikhayloviskiy (40’ st Urgnani), Maglione (1’ st Aita). A disposizione: Giuffrida. Allenatore: Gabriele Giannini". (juventus.com)

Dopo l'ottima scorsa stagione, la Juve Under23 ha deciso di salutare mister Zauli per affidarsi alle cure di Massimo Brambilla. L'obiettivo della squadra bianconera è ora quello di fare ancora meglio e continuare il percorso di crescita. Dall'Under23, infatti, sono usciti tanti giocatori di livello, da De Winter fino a Soulè e Miretti, sintomo del successo del progetto. La Juve è stata la prima squadra in Italia a creare una squadra di questo tipo, utile a far crescere in casa i propri giovani talenti, chiamati a confrontarsi con un campionato difficile come la Serie C. Buona fortuna ragazzi, continuate così!