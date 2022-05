Juve Under23 i Playoff continuano: vittoria contro la Pro Vercelli

Vittoria per la Juve Under23 contro la Pro Vercelli nei Playoff di Serie C: il percorso dei bianconeri continua

redazionejuvenews

Vittoria per la Juve Under23 nei Playoff di Serie C contro la Pro Vercelli. Ecco il resoconto del club bianconero: "Tanta Juve in apertura di gara. Dal 10' in poi i bianconeri creano non pochi grattacapi alla porta della Pro Vercelli, prima con Soulé che non trova la porta da buona posizione, poi con una bella imbucata di Zuelli per Da Graca al quarto d'ora e un giro di lancette dopo con una sassata di Anzolin che impegna l'estremo vercellese.

La Pro esce alla distanza, si rende pericolosa con un'azione tamburellante al 24', con Israel prima e Anzolin poi che riescono a sbrogliare, e colpisce un palo al 29', con Comi. Prima della fine del tempo c'è ancora da registrare un pericolo per la porta bianconera, portato da Vitale, con una conclusione che Israel non trattiene, ma c'è Riccio in sostegno. La Juve, ricordiamo, ha a disposizione un solo risultato per passare il turno e nella ripresa la partita cambia. Prima Soulé cerca la porta a giro da fuori, poi al 58' l'episodio decisivo. Il neo entrato Compagnon piazza una staffilata dal limite, che si infila sotto l'incrocio. Nulla da fare per il portiere vercellese Rizzo, Juve avanti.

Inevitabile che ora la Pro si getti in avanti alla ricerca del gol qualificazione, ma la Juve è bravissima a serrare le fila: i padroni di casa si rendono pericolosi al 75', con Bunino che sottoporta calcia altissimo, ma poi sono proprio i bianconeri a legittimare il vantaggio: con Da Graca, che all'83' lavora una palla dalle retrovie e la stampa direttamente sulla traversa vercellese. Il resto è un lunghissimo recupero, fino al fischio finale e alla felicità (meritatissima) dei nostri ragazzi". (juventus.com)

Al termine della partita l'allenatore bianconero Zauli ha commentato: «Un campo difficilissimo, vincere qui è stato davvero importante, non ci eravamo ancora riusciti, abbiamo lottato fino all’ultimo secondo, ce lo siamo meritati; stiamo vivendo quest’avventura con entusiasmo, la prepariamo e la giochiamo con gioia. La squadra è molto più giovane dello scorso anno, sta dimostrando di poter stare dentro le partite anche con avversari più esperti. Adesso non ci accontentiamo: andiamo ai Nazionali, ci saranno due partite, e il passaggio del turno sarà meno casuale. Queste esperienze sono molto formative per i ragazzi, sono fondamentali, specialmente per giocatori così giovani, che si confrontano con i migliori team di serie C».