Juve Under23 – Padova: sconfitta per i giovani bianconeri

Niente da fare per i giovani bianconeri di Mister Zauli, sconfitti 2 a 1 dal Padova. Il report del club bianconero: “Che peccato, anche stasera. Un inizio, questo, che può far pensare a sensazioni negative, e invece è l’esatto...

redazionejuvenews

Niente da fare per i giovani bianconeri di Mister Zauli, sconfitti 2 a 1 dal Padova. Il report del club bianconero: "Che peccato, anche stasera. Un inizio, questo, che può far pensare a sensazioni negative, e invece è l'esatto opposto. La Juventus Under 23 esce da un trittico di partite contro squadre più avanti in classifica, Sudtirol, Lecco e Padova: tre sfide da cui i bianconeri non portano a casa nemmeno un punto, è vero, ma per come sono andate non mancano qualche rimpianto e molte buone sensazioni per la lotta ai playoff, che è l'obiettivo stagionale dei ragazzi di Zauli. E allora, proprio come in settimana a Lecco, anche al Moccagatta la Juve subisce una rimonta, che si concretizza, diventando beffa, solo nei minuti finali.

Non parte favorita, la Juve, contro una squadra che come ha detto alla vigilia Mister Zauli lotta per l'accesso diretto alla B. Ma parte con determinazione, qualità e grinta: dopo solo 7 minuti i bianconeri sono avanti con una bella giocata di Da Graca, che concretizza una palla da destra di Zuelli e la insacca. La differenza di classifica in campo praticamente non si vede, anche se il Padova, pur senza preoccupare troppo la difesa bianconera, riesce a pareggiare al 25', con un diagonale di Jelenic che supera Israel. Anche dopo la rete ospite, la Juve non si disunisce e non corre grossi pericoli, eccezion fatta per una buona occasione non concretizzata da Bifulco, proprio sul finire del match.

La ripresa ricalca a grandi linee l'andamento della prima frazione: la Juve riparte forte, facendosi vedere in area padovana con Poli prima e Sersanti poi, ma alla lunga esce il Padova. Anche nel secondo tempo la pressione ospite non è così irresistibile ed è ancora un episodio a decidere, in questo caso, l'intero match. Jelenic, dopo il gol, diventa assist man, e un suo cross viene ribadito in rete da un colpo di testa di Della Latta. Siamo all'81' minuto, il gol taglia le gambe alla Juve che non riesce a reagire. Che peccato, come abbiamo detto all'inizio. Ma sempre come abbiamo detto all'inizio, si tratta di una sconfitta che non fiacca le ambizioni dei ragazzi di Zauli nè interrompe il loro necessario percorso di crescita". (juventus.com)